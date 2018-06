Reedel teatas USA valitsus, et kehtest 25protsendise imporditariifi erinevatele, umbes 50 miljardi dollari väärtuses Hiina toodetele, vahendab BBC. President Trump süüdistab Pekingit intellektuaalse omandi varguses.

Valge Maja näib olevat ka lähiminevikust õppinud ning ähvardab Hiinat veel hullemate sanktsioonidega, kui see sama teed tahab minna, mis Euroopa Liit, Kanada ja Mehhiko. Liitlased, kelle terase ja alumiiniumi impordile kehtestas Washington samuti tariifid, plaanivad samaga vastata.

Tariifid on suunatud Hiina programmi „Made in China 2025“ vastu. Programmi eesmärk on tugevdada ja arendada Hiina tehnoloogiaettevõtteid. Valge Maja sõnul soovivad nad takistada äripraktikaid, mis soodustavad intellektuaalse omandi - näiteks disaini- ja tooteideed - sattumist Hiina ettevõtete kätte.

Hiinlased aimasid halba ning enne tariifide väljakuulutamist ütles riigi välisministeeriumi esindaja, et igasugused kaubandusläbirääkimised USAga on läbi, kui USA mingeid sanktsioone või muud säärast hakkab läbi suruma.

Rahvusvahelise Vallutafondi juht Christine Lagarde hoiatas Trumpi valitsust, et tariifidega teeb see (näiteks hinnatõusu näol) kahju omaenda riigi elanikele. Ta lisas, et kaubandussõda teeks nii USAst kui Hiinast ühtmoodi kaotajad. Lagarde väljendas ka muret, et USA liigub eemale vaba ning reeglitepärase turu süsteemist.