Eestis omandatakse aina rohkem ingliskeelset kõrgharidust, sest paljud eestlased tunnevad, et emakeelne kõrgharidus pole turul piisavalt konkurentsivõimeline. Kaasa aitavad ka välisüliõpilased, kelle osakaal kõigist vastuvõetutest on viimase 10 aasta jooksul oluliselt suurenenud. Kui 2007. aastal oli bakalaureust omandama läinud välisüliõpilaste osakaal vaid 1%, siis mullu moodustasid nad juba 8% kõigist tudengitest. Kõrghariduse II astmel suurenes nende osakaal sama aja jooksul kahelt protsendilt 19-le. Seega on suurenenud ka ingliskeelse kõrghariduse osatähtsus. Ülikoolid selle asjaolu pärast väga ei muretse, pigem ollakse õnnelikud, et üldse tudengeid on, kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi analüütik Rena Selliov. "Tudengite arv on viimase kümne aasta jooksul kukkunud Eestis peaaegu 20 000 võrra, mistõttu üritavad ülikoolid täita kohti välisüliõpilastega. Muidu ähvardaks osasid erialasid kinnipanek."

Rakendusuuringute k eskuse CentAR vanemanalüütik Mari Liis Räis lisas, et välisüliõpilased on kasulikud ka eestlastest tudengitele. "Et pakkuda oma õpilastele võimalusi külastada välisriikide ülikoole, peame andma ka välisüliõpilastele võimaluse meid külastada," arvab Räis.

TÜ õppeprorektor Anneli Saro usub, et tee mitmekesisuse suunas on õige. "Me ju tegelikult tahame muutuda rahvusvahelisteks ülikoolideks." Muutunud õpikeskkonna tõttu on paljude õppejõudude jaoks jäänud segaseks, kuidas õigesti integreerida võõrkeelt õppekavasse. "Eestikeelse õppekava korral nõutakse, et vähemalt 60% õppetööst toimuks emakeeles," selgitab Räis. "Seega võib 40% ulatuses töötada ka võõrkeeltes." Peamiselt kasutatakse teisi keeli õppe- ja teaduskirjandusega töötamisel või praktikal. "Mõned Tartu ülikooli (TÜ) ained korraldatakse lausa 50/50 eesti ja inglise keeles, aga samal ajal kardavad osad õppekavajuhid ainukestki ingliskeelset moodulit sisse viia," sõnas analüütik. "Ingliskeelse õppekava korral peab kogu õppetöö kindlasti olema läbitav inglise keeles," ütleb Räis. Kuna enamik selle õppekeele valinutest on välistudengid, lubatakse iseseisvas töös ja praktikate käigus kasuatada oma emakeelt, kuid kogu ülejäänud tegevus käib inglise keeles. Ülikoolide tasandil vene keelt oluliseks küsimuseks ei peeta: üldiselt väheneb venekeelse õppe osakaal pidevalt. Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) Virumaa kolledžis ja TÜ Narva kolledžis on jätkuvalt kasutusel vene keel õppekeelena, kuid nendegi tulevik pole kindel. TTÜ on võtnud suuna eesti keele osakaalu tõstmisele ning TÜ katsetab ingliskeelset õpet, et meelitada ka välistudengeid.