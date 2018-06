Kas peaksime sel aastal jaanitule tegemisest looduse ülima tuleohtlikkuse tõttu loobuma? Põuane varasuvi on juba kaasa toonud sellises ulatuses metsatulekahjud, millega Eesti pole pikkade aastate jooksul kokku puutunud. Vihma puudumine võib olla küll puhkajatele õnnistuseks, kuid on nii päästjatele kui põllumeestele õudusunenäoks.

Ega ilma põhjuseta ole juba mõnda aega keelatud metsas ja maastikul lõkke tegemine, grilli kasutamine ja suitsetamine. Mõtlevale inimesele pole ametlikku keeldu vajagi, ta saab ise aru, kuivõrd ohtlik võib olla väiksemgi säde kollaseks kõrbenud maastikul. Keelud ja piirangud aitavad ehk hooletuile olukorra tõsidust meelde tuletada. Kiuslike või suisa pahatahtlike jõmmide vastu pole muidugi ka nendest abi.

Et olukord on ärev, on näha Eesti valmisolekust maastikupõlengute laienedes küsida rahvusvahelist abi. Aga kui ka naabrite päästetehnika on nende oma põlengute kustutamisega ametis? Nüüdseks on kaitsevägigi peatanud laskmised-lõhkamised pärast nende suure polügooni põlengut.

Siseminister on andnud soovituse teha väiksemaid jaanilõkkeid, et üle tule saaks mitte hüpates, vaid astudes. Ennekõike jääb loota inimeste teadlikkusele ja südametunnistusele, et jaanilõke ei põhjustaks kahjutuld. Olgu lõke tõepoolest väiksem, kustutusvahendid ja veeämbrid igaks juhuks käepärast. Kui meil jätkub looduse suhtes kaastundlikku meelt konni ja luigeperesid üle maanteede aidates, siis olgem vastutustundlikud ka lõkkeid kontrolli all hoides.

Aastaid on jaanipäeva aegu korraldatud kaine autojuhi kampaaniaid. Loodetavasti on pidev manitsemine ära hoidnud nii mõnegi joobnu autorooli sattumise. Sama mõju tuleb loota ka jaanipäevani jäänud nädala jooksul tuleohutusteemat meelde tuletades. Et ei tekiks olukorda, et sauna panin, küla läks.