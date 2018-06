Reeglid. Seadused. Käsud. Keelud. Arusaadav, need peavad olema. Kuid jäävad ka olukorrad, kus tegutsemist peaks juhtima terve mõistus. Õigemini iseseisev mõtlemine, mis aitab langetada otsuseid vastavalt olukorrale. Aga just iseseisva mõtlemisega kipub viimasel ajal vist kitsas käes olema.

Näiteks sel nädalal lahvatanud kraanivee skandaal, kus peene restorani teenindaja jättis väikese lapse janusse, sest nad ei tohtivat kraanist vett lasta. Reegel mõistetav, kui söögikoht asub puhkepiirkonnas ja on oht, et terve suve käib hordide kaupa januseid tasuta kraanivett nõutamas. Aga on olukordi, kus iseseisev mõtlemine võiks reeglit rikkuda.

Või tuttava juhtum bowlingusaalis, kus pere sai 2 tunni asemel mängida 2 minutit, millele järgnes 20 minutit katseid kõrvaldada raja tehniline rike, mis ei õnnestunudki. Pere saadeti koju ja teenindaja teatas naeratades, et järgmisel korral saate siis 1 tund ja 58 minutit mängida. Tõesti? Pereisa ettepanek jätta mänguajaks siiski need 2 tundi, mis neil rajarikke tõttu sel õhtul mängimata jäi (aega oli tühikäiguks kulunud tubli 45 minutit), võeti lõpuks siiski armulikult vastu. Inimest võiks juhtida ikka iseseisev mõtlemisvõime?