Täna külastas Raadio 2 "Suvehommikut" laulja Jüri Pootsmann, kes rääkis oma Eurovisioni kogemusest ning inimestest, kes talle siiani lauluvõistlusel põrumist meelde tuletavad.

Jüri sõnab, et väikses Eestis on kuulsus kui Ameerika mäed. "Kui Eurovisionil läheb hästi, siis oled suur staar, kui läheb kehvasti, siis on vahepeal lihtsalt teised jutud," sõnab Pootsmann, kes esindas Eestit 2016. aasta Eurovisionil ning sai nii esimeses poolfinaalis kui ka üldjärjestuses viimase koha.

"Eile olin vanalinna Rimis ja mulle tuli vastu ossilaadne meesterahvas. Karjus juba kaugelt üle terve poe mu nime, kuni ma sain aru, kellega nüüd tegu on. Nägin, et ta salaja filmis ka, tuli, õlad käisid vasakule ja paremale. Ma küsisin "Miks sa mind filmid?" ja ta vastas "Kes sind tahaks filmida, sa said ju Eurovisionil viimase koha."," räägib Pootsmann.

Jüri tõdeb, et selliseid asju juhtub ja tuleb pea püsti hoida. "Alati saab ju järgmine aasta paremini. Ma vähemalt sain Eurovisioni laval ära käia ja suurt lava kogeda."