Eurovisioni maaletoomise eestvedaja ja televisiooni ekspert Jüri Pihel meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et 1994. aastal Eestit Dublinis esindanud Silvi Vrait kaotas paar päeva enne suur finaali täielikult motivatsiooni lauluvõistlusel osaleda.



"Kui me Dublinisse läksime, siis me teadsime, et see on väga hea lugu. Kõik lavatöölised laulsid kaasa ja inimesed laulsid kaasa," meenutas Pihel. "Kui küsida, et mida ma oleks teinud teisiti, siis võib-olla oleksin ma proovipäevadel Silvi silmad kinni sidunud. Fuajeedes olid igal pool suured monitorid kihlveokontorite ennustustega. Esimesel päeval oli meie lugu seal kuskil esimeses pooles. Pärast esimest proovi kukkus ta sealt ära ja pärast teist proovi kukkus täitsa alla ära. Ja ma nägin, kuidas Silvi kaotas kohe igasuguse huvi selle lauluvõistluse vastu."

Silvi Vrait 1994. aasta Eurovisioni Eesti eelvoorus (Õhtulehe fotoarhiiv)

Pihel rääkis, et neljapäeval üllatas Vrait Pihelit sõnumiga, et hakkas šokolaadi sööma ja vastas Piheli üllatusele, et teda ei huvita see lauluvõistlus sugugi. "Ta ütles, et teda ei koti see lauluvõistlus. Ta ei taha sellest absoluutselt midagi teada! Ta kaotas eneseusu ja enesekindluse täiesti." Eurovisionil sai "Nagu merelaine" kahe punktiga eelviimase koha.



Ivar Musta kirjutatud pala oli algselt mõeldud Hedvig Hansonile, kes kirjutas hiljem "Nagu merelaine" pealkirja saanud pala esimesed sõnad. "Hedvig oli toona väga ebastabiilne. Ma kuulsin kõlakaid, et ta ei taha seda laulda ja tundus väga riskantne selle artisti peale panustada," rääkis Ivar Must saates. "Mäletan, et läksin Silvi juurde koju ja ütlesin, et ole hea ja laula."



Jüri Pihel mäletab, et esialgu tuli Silvi Vrait lauluvõistlusele väga hea meelega. "Ta tegi ka välimuse osas läbi suure muutuse. Võttis kaalust alla. Aga kui sa äkki näed, et oled olnud kakskümmend aastat Eesti populaarseim naislaulja ja sa ei meeldi inimestele, siis see on hirmus tunne."



Pihel tunnistas, et Vraidile panustades võidi teha viga. "Ma unustasin ära Jaak Joala mõtte, et musikaalne ja noor laulja võidab igal juhul vanemat ja väga musikaalset lauljat. Välismaal mõjus Vrait lihtsalt pisut karmikoeliselt. Nad ju ei teadnud, kui kihvt laulja ta tegelikult on." Must lisas, et temagi ei osanud toona uut lauljat valides võimalikke probleeme ette näha. "Mina toona mõtlesingi ilmselt Vene aja kriteeriumite järgi. Kui Länik ja Veski ei sobinud, siis oligi ainult Vrait."

