Värskest uuringust selgub, et 44% eestimaalastest peavad sel suvel puhkuste perioodil ära tegema ka puhkavate kolleegide töö. Peamiselt tuleb töötajatel asendada ühte kuni kahte kolleegi, kuid leidub ka neid, kes peavad üle võtma enam kui viie kolleegi töö.

„Uurisime suveperioodi alguses töötajate töökoormuse kohta ja küsisime, mitme kolleegi töökohustusi tuleb töötajatel suvel täita. Peaaegu pooled vastanutest (44%) tunnistasid, et tegelevad puhkuste perioodil ka kolleegide tööülesannetega,“ ütles tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kohustusest teha ära ka puhkava kolleegi töö on töötajatel sisuliselt võimatu keelduda, seepärast tuleb suveperioodil arvestada kasvava töökoormuse ja stressitasemega. Töökoormuse kasv oleneb aga sellest, kui keeruline on kolleegi kohustusi üle võtta – mida rohkem on ettevõttes nii-öelda asendamatuid inimesi, seda keerukamaks muutub olukord ka puhkuste perioodil või asendamatu töötaja ootamatul lahkumisel.“

Enim kasvab Auväärti sõnul puhkuste tõttu töökoormus mehaanika ja tehnika, assisteerimise ning müügisektoris – mainitud valdkondades tuleb suveperioodil kolleege asendada vähemalt pooltel töötajatel. Kõige rohkem kolleege ühe töötaja kohta tuleb asendada aga mehaanika ja tehnika sektori töötajatel, kus 12% vastanutest leidsid, et peavad täitma rohkem kui viie kolleegi töökohustusi.

Kõige vähem peavad kolleege asendama klienditeeninduse ja toitlustussektori töötajad – antud valdkondadesse värvatakse suvekuudeks ajutist lisatööjõudu, mis arvatavasti piirab ka olemasolevate töötajate töökoormuse kasvu.

Hea lugeja, kas ka sina pead suviti puhkavate kolleegide arvelt topelt tööd tegema?