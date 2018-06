Kui Ameerika Ühendriikide Florida osariigist pärit 49aastane Douglas Kelly arvas, et tema nädal varem ostetud metamfetamiin võib olla petukaup, otsustas mees abi saamiseks politseisse pöörduda. Mitte kedagi üllatades võeti mees kohe ka vahi alla.

Putnami maakonna šeriffijaoskonna sõnul olevat Kellyle tundunud, et tema diiler müüs talle metamfetamiini pähe muid, kehvema kvaliteediga mõnuaineid, vahendab CNN. Selle väljaselgitamiseks marssis mees politseijaoskonda ning palus seadusesilmadel tema narkootikume testida. Samuti üritas Kelly oma diileri vastu süüdistust esitada.

Politsei test oli positiivne: tegemist oli tõepoolest metamfetamiiniga. Sellest tulenevalt arreteeriti Kelly koheselt ning talle esitati süüdistus narkootiliste ainete omamises.

Putnami maakonna šeriffijaoskond paneb kõikidele südamele, et nende juures saab tasuta narkoteste teha ka tulevikus. „Pidage meeles, et meie detektiivid on alati valmis abistama kõiki, kes usuvad, et neile on ebaseadusliku uimastiostu käigus liiga tehtud,“ öeldi jaoskonna Facebooki lehel.