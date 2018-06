Lähikuudel hakkavad Eesti kohtud lahendama esmapilgul küllaltki tavalist kohtuasja - palgatud konsultant pöördub töövõtulepinguga kohtusse, kuna leiab, et talle pole nõuetekohaselt makstud. Eriliseks teeb miljonitesse eurodesse ulatuva vaidluse aga see, et nõutakse krüptoraha üleandmist ning vaidlus on kogu Euroopa esimene nn ICOsid puudutav kohtuasi, kirjutab Äripäev.

„See on midagi täiesti uut," ütles vaidluses hagejat, Portugalist pärit Mitchell Loureirot ning tema Eestis asutatud firmat esindav LEXTALi büroo partner ja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik. „Selle hagi koostamine oli keeruline, sest praktika tõesti puudub," tõdes ta. Nimelt on peagi Eesti kohtutes ringlema hakkav kohtuasi kogu Euroopa liidu esimene kohtuasi, kus nõutakse krüptomüntide üleandmist.