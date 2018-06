Katharina Toomemets

"Mulle lihtsalt meeldib, see täidab mu päevi," põhjendas Johandra Lisett, miks ta blogi peab. "Muidugi mulle meeldib ka sõpradega ringi käia." Johandra õpib 8. klassis. Neiu tunnistas, et kuna ta elab Rakveres, on tema blogi kõigile teada ja blogimine on tema arvates pigem popp. "Minu blogi oli ainus trennistiilis blogi, kõik teised olid moeblogid," arvas Johandra, miks just tema oma kategoorias võitis.