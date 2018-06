Muusik Tanel Padar tegi neljapäeval jalgrattal sõites avarii ning viidi pärast seda haiglasse tervisekontrolli. Hoolimata õnnetusest rokkis mees aga samal õhtul Pirita kloosti varemetes peetud Suverocki kontserdil laval nii, nagu poleks midagi juhtunud.

Tanel Padar annab koos ansambliga Smilers üle Eesti Suverocki kontserte, kuid neljapäevane kontsert võinuks olla küsimärgi all. Õhtulehele saabunud info kohaselt tegi Tanel jalgrattaga avarii, kuid astus sellest hoolimata Pirita kloostri varemetes lavale ning rokkis seal kontserdikülastaja sõnul täiega.

Tanel Padari esindaja Liina Karo ütleb: "Tanel kommenteerib juhtunut peagi ka ise, aga võin öelda, et ta pole tervislikel põhjustel kunagi kontserte ära jätnud ja teda tundes – sellised intsidendid teda ei morjenda. Pirital lepiti korraldajaga kokku, et bänd mängib pisut lühemalt, kuid enesetunne oli hea ja tehti ikkagi täispikk kontsert. Täna mängib bänd Võsul klubis Seitsmes Taevas ja nädalavahetusel jätkatakse Suverocki tuuriga," kinnitab Karo, et kõik kokku lepitud kontserdid toimuvad kindlasti.

Mõned tunnid hiljem postitas Tanel juhtumist fotod ka oma Instagrami kontole. "Pärast mõningast toibumist võin tõdeda, et sain eile endale uue sünnipäeva. Läksin hommikusele rattasõidule, kuid trenn kulmineerus liiklusõnnetusega. Kuigi ei taha moraali lugeda, pean siiski kõigile südamele panema olemaks liigeldes ülimalt ettevaatlik! Nii autojuhi kui ka ratturina, vaatamata staažile ning kogemusele - elu on kõige kallim vara. Olgem hoolivad ja tähelepanelikud," kirjutab Tanel ning on juurde postitanud foto sellest, kuidas kiirabi teda turgutab ning teise foto pooleks murdunud jalgrattast.