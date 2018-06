Kaitsepolitsei seostas äsja kuriteos süüdi mõistetud Eesti raudteeärimeest Sergei Balõbinit altkäemaksu andmisega Venemaa ametnikule.

Kaitsepolitseinikud pidasid Eesti ühe suurema raudteel kaubaveoga tegeleva ettevõtte E.R.S. juhi Sergei Balõbini (66) ja Eesti Raudtee juhatuse liikme Sergei Fedorenko (53) korruptsiooniuurimise käigus kinni mullu 15. detsembril ning otsisid läbi ka nende tööruumid.

Harju maakohus võttis mõjukad raudteelased riigiprokuratuuri taotlusel vahi alla ja mõlemad jäid ilma ka oma töökohast. Õige pea läksid kahtlustatavad prokurör Laura Feldmanisega kokkuleppele: Harju maakohus mõistis 28. märtsil Fedorenko süüdi altkäemaksu võtmises ja vahendamises ning Balõbin sai 5. juunil karistada altkäemaksu andmise eest. Prokuratuur on olnud juhtumit kommenteerides algusest peale kidakeelne ega soovi siiani täpsemalt avaldada, milles mehed süüdi mõisteti.

"Prokuratuuril pole praegu võimalik Fedorenko ja Balõbini süüdistuste täpset sisu avaldada – selle info avaldamine võib kahjustada ülejäänud kahtlustatavate suhtes läbiviidavat menetlust,” selgitab riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas. Hetkel on kriminaalasjas veel kolm kahtlustatavat, kellest vähemalt kaht seostatakse altkäemaksu vahendamisega.

Kuna Fedorenko ja Balõbin peeti kinni ühes ja samas kriminaalasjas ning üht neist kahtlustati altkäemaksu andmises ja teist võtmises, siis tegid ajakirjanikud kohe loogilise järelduse, et küllap andis Balõbin meelehead just Fedorenkole. Ilmselt oligi asi nii, kuid see pole veel kogu lugu.

Uurijad vajavad Venemaa abi

Avalikest materjalidest selgub nimelt, et kaitsepolitsei kahtlustas Balõbinit muu hulgas ühele Venemaa ametnikule altkäemaksu andmises. Eesti võimud on läkitanud seetõttu Moskvasse õigusabipalveid tunnistajate ülekuulamiseks ja dokumentide väljastamiseks. Kuivõrd viljakaks kahe riigi uurijate koostöö kujuneb, seda näitab aeg. Pingelised Eesti-Vene suhted on varem takistanud ka kuritegude lahendamist, sest Vene võimud pole olnud väga varmad tõendite kogumisele kaasa aitama.

Märkimisväärne on veel asjaolu, et Fedorenko mõisteti lisaks meelehea võtmisele süüdi altkäemaksu vahendamises. Eesti Ekspress on varem kirjutanud, et Fedorenkot kahtlustati esialgu altkäemaksu andmises välisriigi ametnikule. Siinkohal tekib küsimus, kas endine raudteejuht Fedorenko vahendas ärimees Balõbinilt altkäemaksu Venemaa ametnikule? Võimalikke motiive ei pea kaugelt otsima. Idatransiidi vähenemine on valmistanud Eesti raudteeärile meelehärmi juba kümmekond aastat ning Venemaal ei määra kaubavoogude liikumist mitte ainult majanduslikud kaalutlused, vaid ka poliitikute ja ametnike suva.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles pärast Fedorenko kinnipidamist "Aktuaalsele kaamerale", et ta oli üks olulisemaid raudteesüsteemi töötajaid, kes suhtles ka naaberriikidega. "Eesti Raudtee on lahutamatu osa ülejäänud sama laiusega raudteevõrgust ja ta oli üks juhatuse liige, kes suhtles kõigi naaberriikide ja liiduvabariikide, endiste liiduvabariikide raudteeorganisatsioonidega," rääkis Rohumaa.

2009. aastast Eesti Raudtee juhatusse kuulunud Fedorenko täitis sisuliselt liiklusdirektori ülesandeid, kooskõlastas rongide sõidugraafikuid ja korraldas ka piiriületust. Äripäev kirjutas neli aastat tagasi, et E.R.S. saavutas Balõbini juhtimisel Eesti Raudteega kokkuleppe, mille järgi hakkas E.R.S. ise piiriprotseduure teostama koostöös ettevõttega RVTest. Aeg näitab, kas raudteeärimeeste korruptsioon oligi seotud idapiiri ületamisega või hoopis kõrgelennulisem.

AS Eesti Raudtee endine juhatuse liige Sergei Fedorenko teenis süüdistuse järgi kuritegudega ligi 172 000 euro suuruse summa. (Eesti Raudtee)

Valitseb nõukogude mentaliteet

Sergei Balõbin on KGB kindrali poeg, kes tegi nõukogude aja lõpus kommunistliku nomenklatuuri liikmena kiiret karjääri. Balõbin jõudis Balti Laevaremonditehase (BLRT) asedirektori kohale, kuid lahkus sealt pärast tüli ettevõtte juhi Fjodor Bermaniga, vahendas Delfi. 2003. aastal asutas naftaterminalide operaator Vopak E.O.S. raudteevedudeks tütarfirma E.R.S. ning Balõbin tegutses ettevõttes selle loomisest saadik.

Raudtee- ja transiidiäri tundev inimene rääkis Õhtulehele, et seal valitseb paljuski endiselt nõukogude mentaliteet ja juhtimisstiil. Omavahelises suhtlemises on väga oluline formaalne positsioon: peadirektor suhtleb peadirektoriga, liiklusdirektor liiklusdirektoriga jne. Ka Venemaa riiklik raudteefirma eelistab Eestis suhelda just Eesti Raudteega, mitte mõne väiksema eraettevõttega.

Raudteeäri suunavate inimeste ring on üsna väike ja suletud ning väljastpoolt tulijaid vaadatakse umbusuga – paljud inimesed tunnevad üksteist juba kooliajast ja on aastakümneid koos töötanud. Üks endine alluv nimetas väga pikalt raudteel töötanud Fedorenkot ehedaks nõukogude ülemuseks, keda iseloomustas autoritaarne juhtimisstiil. Balõbin oli omakorda Vopak E.O.S.-i juhatuse esimehe Arnout Lugtmeijeri parem käsi, kes korraldas ka idasuhtlust, sest ülemus ei osanud väidetavalt vene keelt ega tundnud kohalikke kombeid.

Kuna kogu endise Nõukogude Liidu raudteed on omavahel tihedalt seotud, peavad Eesti raudteelased siiani arvestama ida pool levinud äritavadega. Üksteisele tuuakse ohtralt kalleid kingitusi ja ka suhtumine korruptsiooni laiemalt on märksa leebem, mida kinnitavad arvukad skandaalid. Raudtee- ja transiidiäri juurde kuuluvad endiselt uhked peod, kus viin voolab ojadena ja esinevad aastakümnete tagant tuttavad estraaditähed.

Mõisteti süüdi kinniste uste taga

Vahetult enne jõule sekkus aga raudteelaste tavapärasesse elurütmi kaitsepolitsei. Uurimine edenes üsna kiiresti ja endine raudteejuht Fedorenko sai altkäemaksu võtmise ja vahendamise eest karistada juba märtsi lõpus. Süüdistuse järgi teenis ta kuritegudega ligi 172 000 euro suuruse summa. Kohus määras Fedorenkole pooleteise aasta pikkuse vangistuse, millest kolm ja pool kuud kandis ta eelvangistuses reaalselt ära.

Samuti mõisteti Fedorenkolt välja kuritegudega saadud vara, millest 36 650 eurot leiti sularahana tema kinnipidamisel ja töökoha läbiotsimisel. Ülejäänud meelehea oli ta väidetavalt juba ära kulutanud, kuid peab sellest hoolimata tasuma riigile konfiskeerimise asendamiseks 80 350 eurot. Kui Fedorenko järgmise aasta aprilliks raha kokku ei saa, siis pannakse tema kinnisvara müüki.

5. juunil mõistis Harju maakohus ka Sergei Balõbini kinniste uste taga süüdi korduvas ja suure ulatusega altkäemaksu andmises. Kohus karistas raudteeärimeest kahe-aastase vangistusega, millest neli kuud viibis ta eeluurimise ajal vahi all ja ülejäänu määrati tingimisi. Ühtlasi mõisteti Balõbinilt konfiskeerimise asendamiseks välja 113 000 eurot.

Fedorenko kaitsja Aivar Pihlaku sõnul ei tunnistanud tema klient end kuriteos süüdi, kuid nõustus kokkuleppega isiklikel põhjustel. "Inimene tahtis olla pere juures, mitte arestimajas. Süüdistus oli kaalukas ja kuritegu raske, kes teab, kui kaua ta oleks veel pidanud vahi all olema,” selgitas Pihlak. Balõbini kaitsja Raivo Laus Õhtulehe päringule ei vastanud.

Kaitsepolitsei kahtlustas raudteeveofirma E.R.S endist juhti Sergei Balõbinit Venemaa ametnikule altkäemaksu andmises. (Rauno Volmar / Ekspress Meedia)

Riigikohus: Balõbin viibis põhjendamatult vahi all