Nüüd on Merilin otsustanud vaikimise lõpetada ning paljastab oma blogis , kellega tegelikult tegu. Tema uus kallim on 24aastane Roomet Poom, kes blogijast natuke noorem, kuid Merilini sõnul on Roometi hing vana.

"Ma praegu igal juhul veel seda ei kommenteeri," jäi kaunitar siis Õhtulehega suheldes salapäraseks. Kroonika kirjutas, et tegu on fotograaf Rasmus Kooskoraga.

Merilin kirjutab, et ta sobib hästi inimestega, kes mõistavad tema huumorit, julgevad valju häälega naerda ning on natuke kohmakad, nagu ta isegi. "Roomet oli kõike seda," õhkab naine.

Merilin paljastab, et Roomet ei ole kunagi suhtes olnud, tema ise seevastu aga on olnud mitmes. Kui noored olid poolteist kuud kohtamas käinud, oli nende ainus füüsiline kontakt olnud kallistamine. "Me ei hoidnud käest kinni, ei musitanud, ei midagi. Ja enne kui üldse tõsisemaks läksime, tahtsin veenduda, et tal on minuga tõsised plaanid. Sest ma tõesti ei ole huvitatud ühestki fuckboy'st, järjekordselt purunenud südamest ja suhtest, millest juba eos asja ei saa. Meie arusaam elust ja tulevikust osutus samaks ja langetasin oma kaitsebarjääri, et prints võiks mu kuningriiki (palun loe: südamesse) siseneda," kirjutab Merilin.