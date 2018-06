Kui Donald Trump USA presidendiks valiti, siis hõisati Venemaal, et „meie mees“ ehk „meie kloun“ on saanud maailma ühe võimsama suurriigi etteotsa ning nüüd hakkavad Putin ja Trump käsikäes ja suures üksmeeles kogu maailma valitsema. Aga kui Trump ametisse vannutati ja ta hakkas oma poliitikat ellu viima, siis hakkas esialgne rõõmujoovastus kaduma. Venemaa poliitikud mõistsid, et Trumpist ei saagi Putini asetäitjat universumi valitsemisel.