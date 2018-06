Kodanikuaktivist Alari Rammo säutsub Twitteris, et EKRE küsitlus uurib inimeste arvamust võimalike uute liikmete kohta. EKRE kinnitab, et nemad uuringutulemuste põhjal kedagi värbama ei kavatse hakata.

"EKRE küsitlus uuris, mida ma arvan mh Katrin Lustist (Märt Sults ja Peeter Ernits olid ka valikus lisaks oma tüüpidele). Ei no minugipoolest," säutsus mees. Kommentaarides juhuti tähelepanu, et küsitlust viib läbi siiski Emor. Seepeale vastas Rammo, et tellijaks on kindlasti EKRE.

EKRE küsitlus uuris, mida ma arvan mh Katrin Lustist (Märt Sults ja Peeter Ernits olid ka valikus lisaks oma tüüpidele). Ei no minugipoolest. — alari rammo (@alarirammo) June 15, 2018

"Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE S. R.) valmistub aktiivselt valmisteks ning muu hulgas uurime inimeste toetust isikutele, keda nii meedia kui ka konkurendid on meiega seostanud, sageli meelevaldselt," rääkis EKRE aseesimees Jaak Madison Õhtulehele. "See ei tähenda, et need isikud tingimata sooviksid meiega liituda või me sooviksime kõiki neid oma ridadesse. Selle uuringu põhjal ei tasu teha järeldusi EKRE tulevaste valimisnimekirjade kohta."