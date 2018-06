Maailmastaaridel on tihtipeale veidraid nõudmisi ning Õllesummeriks on neid Eestisse esinema tulemas päris mitu. Midagi ületamatut artistid küll lava taha ei nõua, kuid paar põnevat soovi on neil küll.

Armin van Buuren näiteks palub lava taha kolme pudelit viina, nelja pudelit Dom Perignoni šampust, täisteravõileibu, Red Bulli energiajooki ning Eesti lippu.

Armin van Buuren (Rahi Rezvani)

Inglise tantsumuusikaduo Pet Shop Boys soovib aga uhketes kogustes rätikuid - lava taga peab neid ootama 60 saunalina, laval aga 15 musta värvi käterätti. Et lava taga end mõnusalt tunda, soovivad mehed näha seal lauahõbedat, päris taldrikuid ja salvrätte. Jookide osas on nad üsna tagasihoidlikud - soovitakse kohvi, kuuma vett, teed, pudelivett, mõned pudelid punast ja valget veini.