"See hirmus undamine ja #MeToo-kampaania, kuidas mehed ahistavad on natuke üle võlli läinud. Minu meelest peaks ikka vahet tegema, kas inimesele minnakse jõuga kallale või siiski ainult flirditakse. Need on kaks iseasja," leiab mees. "Praegu on asi läinud nii kaugele, et mehed ei julge enam naistele lähenedagi. Kohe on ahistamine. Aga ei tasuks ära unustada, et ka teie kallid naised suudate mehi ahistada!"

"Tuli tellimus. Sõidan kohale. Tuleb venelanna ja istub taha pingi peale. Räägib telefonis mehega vene keeles ja sai aru, et tal kokkusaamist ei tule. Siis pani ta mulle raha käigukangi juurde ja ütleb: vii mind baari. Okei, lähme!"

Lembit teab omadest kogemustest rääkida, et vene naisele meeldib kui mees maksab. "Ükskõik kelle raha see on, aga et mees maksab ja tellib. See on slaavi naise omapära. Mujal maailmas on levinud, et igaüks maksab ise, ust ei tohi naisele avada ja mida kõike veel teha ei tohi," selgitab ta.

"Ühesõnaga, pani mulle raha sinna ja läksime baari. Ma tellisin mida ta tahtis, mina jõin kohvi. Rääkisime juttu ja siis istume uuesti autosse. Siis ta istus juba ette istmele. Oli suve aeg ja tal oli seljas üks jakikene, mille ta seljast ära võttis. Kerge pluusikene oli seal all. Siis ma küsisin, kuhu me sõidame? Ta ütles mulle: Maardu karjääri! Sõidame siis sinna. Ütleb sinna jõudes siis, et pargiksin kuhugi kõrvale ära. Keerasin, ja siis ta kummardas minu poole ja ütles mulle: tee mu rinnahoidja lahti, pükse mul jalas ei ole!" meenutab ta. "Ennem ei olnud ühtegi sõna mingit juttu seksist ega millestki. Ja siis me seksisime hommikuni."

Teine analoogne olukord leidis mehel aset Laagris. "Tuleb tellimus. Venelanna, kergelt napsune. Teeb autoukse lahti ja teretan teda, mille peale ta ütleb, oi kui tore taksojuht. Sõidame siis linna kui ühel hetkel ta ütleb mulle, et ta ei taha koju minna. Lähme parem kohvikusse. Läksime."

Nüüdki uuris Lembit, mida naine juua soovib ning tellis soovitu. "Istusime ja ma ei tea kuidas ma oma käega kogemata puudutasin tema selga. Ta tõmbas end jõnksti sirgu ja siis ütles ta mulle: pane käsi tagasi! Siis tulime kohvikust välja ja sõitsime Narva maanteele, kus ta tegi mul püksiluku sõnagi lausumata lahti ja võttis mult suhu. Ilma küsimata. Ja siis me seksisime Lauluväljakul, Mereväravas."

Tule minu juurde!

Mehele meenub ka kord, mis sõitis ta kliendiga, eks koguaeg rääkis, et tal pole meest kodus. "Ja kui jõudsime viimaks tema ukse ette, siis ta ütles mulle: kui sa nii loll oled, siis ma ei maksa sulle arvet ka! Lõi ukse kinni ja läks minema. Ma nii õudsalt naersin aga mul ei tekkinud temaga seda keemiat, et ma oleks tahtnud sinna koju koos temaga minna. Nii ma sõitsingi minema ja ei läinud temaga kaasa."

Oma kõige viimasest, paari kuu tagusest seigast Tallinna bussijaama juures olevas toidukohas sattus Lembit samuti naiste rünnaku ohvriks. "Astusin uksest sisse ja seal oli kaks naist. Blond, kes istus näoga minu poole ja brünett, kes oli seljaga minu poole. Ja nii kui uksest sisse astusin, ütles blond naine mulle tere. Jumala võõras naine," imestab mees veel tänagi.

"Ütlesin tere vastu ja siis tellisin endale toidu ära ning istusin kõrvallauda. Sõin ära ja siis kutsusid naised mind enda lauda. Läksin sinna ja brünett sõbranna küsib, kas ma ta sõbrann pärast koju viin. Uurisin, kaua neil aega läheb? Noh, pool tundi. No hea küll. Võtsin siis endale veel ühe kohvi ja tellisin neilegi. Siis tundsin, kuidas üks neist neidudest surub enda jalad minu jalgade vastu."

Viimaks mingi siis takso peale ja kõigepealt sõidutati koju brünett naisterahvas. "Ja siis hakkasin seda blondi Õismäele viima ja siis hakkas ta mind autos näppima. Kena rinnakas venelanna."