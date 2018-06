Hea küll, ma liialdan, aga mitte ka väga. Näib järgmiselt. Kui ikka punased vanaisale järgi tulid, ju ta õige eestimeelne oli. Vastupidi mõelda on kah täiesti loogiline. Vabandust, kui see nüüd õelutsemisena kõlas, ei olnud nii mõeldud, loomulik anne sõitis sisse.

14. juuni eel, ajal ja järel langetakse siin maal üleüldisesse leinameeleollu. Või siis läheb lahti midagi võistluse taolist. Et kelle perekond ikka rohkem ja süütumalt kannatas. Kes kauem istus. Kellel keegi ülepea esivanematest maha lasti, see on juba kõrgliiga ja tähtis inimene. Ja kelle vanarahvas küüditamata jäi, võib olla punaste sabarakkude järeltulija, muidu kahtlane isik ning tal on targem vait olla.

On sellest varem virisetud ja imestatud, kui lihtsalt küüditamine ikka käis. Näib nagu olnuks lambad valmis, et nüüd tuleb vagunisse minna, mis ikka parata. Kuigi siin kohal tehakse lammastele liiga. Jäär on ikka kohutavalt riiakas ja ohtlik loom, kellele läheneda ei tasu, selline Eesti ninasarvik, et kuni nina on maas, pole suurt karta, aga kui pea püsti tõstab, siis plaga. No aga on selline loomalik kõnekujunud ja võrdlus.

Kuidas seda seletada, ei hakka tükkimagi. Targemad mehed on seletust otsinud, küll Päts oma diktatuuriga süüdi, küll mõisnikud oma peksutalliga. Vahi kuhu tahad, ikka imestad. Kaege, on üks selline tore raamat mõni aasta tagasi välja antud, „Sotsialistliku revolutsiooni käsiraamat”. Iseenesest dokumentide kogumik baaside tuleku ajast ja järgnevast. Mis on seal raamatus rabav - kuidas Vabariigi juhtkond oleks nagu oodanud, et punased oma nõudmistega turule tulevad. Keegi ei tee juttugi, et saadaks nad viisakalt seenele. Kohe läheb arutamiseks, kui hullud need nõudmised on, kas saaks kuskil kaubelda. Aga põhimõtteliselt, vaimus, ollakse ette alla andnud. Kel kätte satub, lugege ise, väga huvitav ja väga hirmus.

Nii et üks oletus võiks olla – raskel ajal joondub rahvas oma juhtide järgi. Kui need on oinad... vist ei pea vahet jääraga seletama.

Kuulsuse allee

Kalender tiksub edasi, eestlane leinab ära ja hakkab teises suunas loomastuma. Läheneb Võidupüha, kannatuste rajalt keeratakse kuulsuse alleele. Suguharudes tuletatakse meelde kõik soomusronglased, Kuperjanovi partisaanid (tollal kirjutati nii), vähemkuulsate polkude liikmed. Oh, kus nad ikka Võnnu all andsid parunitele, et tolmas. Kuigi seal oli suuresti riigisakslasi ka, aga ükskõik, peksa neile anti.

Paraad ja kõned tulevad otsa ning eestlane, kes veel nii nädala eest oma lambalikkust esitles, on täielik lõvi valmis. Andsime siis ja anname veel, kui tarvis on. Muidugi mitte saksmannidele, nemad on nüüd üks varras NATO vihmavarjust, aga ära sa, Putin, liiga palju mõtle. Me oleme nii vägevad, meil on nii kindlad liitlased, selline vastu rinda tagumine, et gorillad kohkuksid.

Meelelaadi muutus käibki umbes nädalaga. Lambast lõviks. Veider, alles praegu tuli pähe, et keerutatakse Mussolini ühe väljendi ümber – parem päev lõvina kui sada lambana, kirjutas tema. Tea, kas antifa suutis märgata ja kaevata.

On siin midagi ette heita – ma arvan, ei. Meelelaad muutub igaühel iga päev ikka päris mitu korda. Oleks tobe narrida, inetu arvata, et oma osa lõvistumises mängib jaanilaupäev oma kärakaauruse vaimuga. Kuigi. 25. juunil kirub ehk mõnigi – no ei võinud selle landesveeri võitmisega paar päeva kannatada, ei peaks end täna jälle tööle vedama.

Need päevad on niimoodi sattunud, muud miskit. Täiesti enesestmõistetav, et nädalakesega lähevad silmad pihust punni. Midagi sarnast on ju ka jõulude ja aastavahetusega. Tulevad jõulud. Hardus matab maad. Jutud käivad igavikulisusest, pereväärtustest, esivanematest, mõtisklustest, mõni julgem mainib isegi kirikut ja Kristust. Kingitusi tuleb teha, ära leppida, üleüldse käituda nagu vaga voon. Ehk lammas, kui keegi ei teadnud.

Jaa... siis! Aastavahetus! Juhhei, valleraa, mis teeme? Raketid, viinad, pikad lauad kui äkked, tantsud laual, romantilised laulud tapmisähvardustega vaheldumisi, korgid lendu, uus algus, vau, kui vahva on olla ja kui toredad me kõik oleme ja kui hästi kõik veel minema hakkab. Lõukoerad valmis ehk lõvid, kui keegi ei teadnud.