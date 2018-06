Läinud aastal kasvas Soome kodakondsuse saanute arv 30% ning on võrreldes möödunuga rekordiline, kirjutab Helsingin Sanomat.

2017. aastal sai Soome kodakondsuse 12 219 kodanikku, selgus sealse statistikaameti värskest ülevaatest. Enim oli kodakondsuse saanute seas Venemaa kodanikke – 2758 inimest. Neile järgnesid Somaalia, Iraagi ja neljandana Eesti kodanikud.

Soome migratsiooniameti kodakondsuse osakonna juht Heikki Taskinen selgitas, et vaatamata rekordilisele numbrile pole viimastel aastatel kodakondsuse taotlejate hulk siiski oluliselt muutunud. Numbrit kergitas asjaolu, et 2015. ja 2016. aastal oli migratsiooniametil kodakondsusetaotluste käitlemisega nõnda suur ülekoormus, et mõned dokumendid pidid jääma ootele. Hetkel on taotluse keskmine töös olemise aeg umbes pool aastat.

Statistikaameti andmeil tehti läinud aastal ka negatiivseid otsuseid. Nii sai eitava vastuse 15% taotluse esitanutest. Kõige sagedasemaks põhjuseks oli ebapiisav keeleoskus.