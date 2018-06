"Mul on olnud väga keerulisi perioode, millest olen pidanud välja tulema," avameelitseb lauljanna Elina Born värskes Kroonikas.

Lauljanna räägib, et hetkel naudib ta vallalise-elu ning on täielikult pühendunud karjäärile. Oma kunagisest kallimast Raunost on Born tänaseks päevaks lahku läinud. "Oleme sõbrad ja saame siiani hästi läbi," lausub ta ajakirjale antud intervjuus.

"Minu jaoks on võimatu jääda võõraks inimesega, kes on minuga iga päeva koos olnud ja tunneb mind läbinisti."

