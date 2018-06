"Kuuuurija" saatest tuntuks saanud võlakütt Ants Pääri sõiduauto esiklaasis on auk, täpselt nagu oleks sealt püssikuul läbi tuhisenud. Mees ise aga väidab, et tegemist on õhutusauguga, mille tulnukad tegid.

"Ei ole kuuliauk, see on õhutusauk! Mul kliima ei tööta ja sealt tuleb lisaõhku salongi," selgitas Päär küsimuse peale, kas tema BMW esiklaasis on tõesti kuuliauk. "Mul oli juba enne klaas katki. Te eksite väga sügavalt."

Kuidas aga too auk sinna esiklaasi sai? "Ei tea mina täpselt, kuidas see sinna sai. Juhtuvad sellised asjad. Tulnukad! Tihti tulnukad ründavad. Roheline kiir tuleb. Ei no tõsiselt!" jagab Päär tõsimeeli selgitusi.

Oma ohtlikust tööst ja sellest, miks on ta nõus oma klientide nime riskima kasvõi oma enda eluga, on Päär lähemalt rääkinud ka "Kuuuurijale". Saadet saate järgi vaadata siit.