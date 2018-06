Eesti tuntuima toitumisnõustaja Erik Orgu (35) jaks kulub küll suuresti tööle, Eestimaa inimeste saledamaks muutmisele, kuid kõige selle kõrval pole Erik õnneks jätnud unarusse ka oma armuelu – Tommy Cashi kontserdile Pirita kloostri õuele saabus ta koos noore blondi näitsikuga, vahendab Kroonika.

"Tegu on minu silmarõõmuga," ütles Orgu Kroonikale kavalalt, jättes täpsustamata naise nime ja vanuse. Eriku jutust aimub, et tegu on alles algstaadiumis suhtega, mis oma värskuses eriti habras.

Õhtulehele laekus info, et Eriku uus kallim on Kelly Madissooni nimeline näitsik, kes igapäevaselt peab juuksuriametit.

Erik on olnud abielus treeneri, saates "Eesti parim pagar" edukalt võistelnud Katiga. Nende liit püsis kaks aastat ning lõppes 2016. aastal. Ka Kati on oma eluga edasi läinud ning naudib juba mõnda aega uut kooselu.

