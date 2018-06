Filmis "November" unustamatud rollid teinud teater NO99 näitlejad Rea Lest ja Jörgen Liik on aastaid olnud koos nii laval kui eraelus, kuid hiljuti astusid nad sammukese edasi – Reast ja Jörgenist said ka seaduslikud abikaasad, vahendab Kroonika.

Rea ja Jörgeni teed on aastaid kulgenud kõrvuti. Mõlemad lõpetasid nelja aasta eest EMTA lavakunstikooli ja töötavad sellest peale teatris NO99. Mõlemat näitlejat on tunnustatud Voldemar Panso nimelise noore näitleja preemiaga: Jörgenit aastal 2013, Read aasta varem. Pärast meheleminekut kannab Rea topelperenime Lest-Liik. Palju õnne noortele!

