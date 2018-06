Lepatriinu ehk Triinu Paometsa kolmas hoogne suvesingel "Up the Sky" on järg kahele varem avaldatud singlitele "Little Lie" ja "Coffee Break", mille leiab ka sügisel ilmuvalt albumilt "Treehouse".

"Ma olen täheldanud, et kõik, mida ma loon või kirjutan, muutub varem või hiljem minu reaalsuseks. Ka "Up the Sky" on puhtalt visandus sellest, et minu karjääris on puhumas uued tuuled," kirjeldab Lepatriinu. Ta lisab, et selleski laulus on armastusloo hõngu ning kõigil on oma rada, mida mööda rännata. "Tuleb lasta minna ja usaldada elu," nendib Triinu.

Hetkel toimetab Lepatriinu usinasti stuudios koos trummar-klahvimängija Uku Kübaraga ja valmistub sügisel tormina maad vallutama. "Lepatriinu karakteri värskus on kindlasti midagi, mis tõuseb esile ja mõjutab praegust Eesti naisartistide arsenali. Lepatriinu muusika ei ole ilustatud, see ongi täpselt see, kes ta ise on - julge ja uuendusmeelne," kommenteerib Lepatriinu plaadifirma No Angel Records’i esindaja Kristine Kebbinau.