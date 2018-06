Täna õhtul esietendub Draamateatri ja Nargenfestivali ühine suvelavastus „Isamaa pääsukesed“, mis toob lavale Eesti näitlejate tippkoosseisu. Rahvakirjanik Andrus Kivirähki uuele eestlasi ja Eestit portreteerivale näidendile leiti õige lava Keilas.

Keila kultuurikeskus valiti etenduse paigaks lavastaja Priit Pedajase sõnul just oma eheduse ja eheda ajastustiili poolest. “Käisime Harjumaal vaatamas mitmeid erinevaid rahvamajasid, kuid Keila kultuurikeskus tundus oma olemuselt kõige sobivam - Keila renoveeritud kultuurikeskus oma mõnusa stiili ja õhustikuga annab etendusele just selle eheduse,” sõnas Pedajas.

Keila kultuurikeskuse direktor Katrin Sassi märkis peale eilset kontrolletendust, et vaatemäng on lihtsalt suurepärane ja omaette märkimisväärne on asjaolu, et sellel etendusel on korraga laval 12-liikmeline tippnäitlejate koosseis. “Sellist Eesti näitlejate tippkoosseisu naljalt igal etendusel näha ei õnnestu. Meil on väga hea meel, et Draamateater ja Nargenfestival selle lavastuse jaoks just Keila välja valisid. Anname endast parima, et nii trupile kui ka külastajatele siinviibimine meeldiv oleks,” ütles Sassi.