Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas määruse eelnõu, mille järgi peab korterelamus asuvasse eluruumi olema tagatud ühendus lifti abil. Nõue puudutab kõiki viie või enama korrusega kortermaju, mille ehitusprojekt valmib pärast järgmise aasta 1. augustit.

„Lifti paigaldamise kohustus viie või enama korrusega kortermajja annab olulise tegutsemisvabaduse ja iseseisvuse kõigile seal elavatele inimestele ja nende külalistele.Liftist on kahtlemata abi ratastooliga liikujatele ja ka ajutise liikumispiiratusega inimestele, eakatele, kes ei jaksa trepist käia, või peredele, kus kasvab väikeseid lapsi,“ sõnas Palo.

„Kortermajade eluiga on keskmiselt viiskümmend aastat, teinekord rohkemgi. Kui teeme praegu pingutusi, et kõigil oleks võimalik kortermajas liikuda, siis sellel on positiivne mõju aastakümneteks. Arvestada tuleb ka seda, et juba valminud hoonele on tagantjärele lifti lisamine väga kulukas,“ selgitas Palo.

Viie või enama korrusega kortermajades lifti paigaldamise nõue on levinud praktika ka mujal Euroopas.

Eluruumidele liftiga ligipääsetavuse nõudega jätkatakse erinevates hoonetes ligipääsetavuse parandamist. Selle aasta mai lõpus jõustus ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus, milles sätestatakse ligipääsetavuse nõuded avalikult kasutatavatele ruumidele.