Endine FBI juht James Comey rikkus seoses Hillary Clintoni juhtumi uurimisel norme, kuid polnud seejuures poliitiliselt kallutatud, väidab justiitsministeeriumi aruanne.

Peaprokurör Michael Horowitz ütles, et Comey on 2016. aastal Clintoni e-kirjade uurimisel FBI ja ja selle osakondade normidest üle astunud, vahendab BBC.

Mäletatavasti süüdistas Cliton just Comeyt oma valimiskaotuses Trumpile.

FBI direktor Christopher Wray ütles, et ta aktsepteerib raporti tulemusi, kuid pööras tähelepanu sellele, et aruandes ei viidatud poliitilisele eelarvamusele ning see ei seadnud kahtluse alla FBI kui institutsiooni tööd.

Hillary Clinton ja James Comey (AFP/Scanpix)

Comey informeeris kongressi Clintoni eraserverist lekkinud kirjavahetusest vahetult enne presidendivalimisi. Mõne aja pärast teatas Comey, et neil siiski puudub põhjus Clintonile süüdistuse esitamiseks. Taolise otsusega polnud rahul viimase rivaal Donald Trump, kes pahandas, et on võimatu, et nii napi aja jooksul suudetaks läbi vaadata 650 000 kirja.