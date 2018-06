Eerik-Niiles Kross rääkis ERR-ile, et erakondade vaatevinklist on koalitsiooni tegemine alati valik halbade ja vähem halbade variantide vahel. Eestile oleks aga hea kui tekiks kindlalt läänemeelne, majanduslikku edu ja turvalisust pakkuv koalitsioon.

"Isiklikult loodan et Isamaa ja sotsid teevad hea tulemuse, et ei peaks hakkama parem- ja vasakpopulistide ehk EKRE ja Keskerakonnaga maid jagama. Huviga ootan, mis tuleb Eesti 200-st. Eesti poliitiline maastik on täna selline, et välistada ei julge midagi," ütles Kross.

Hiljuti teatas Kross, et läheb pooleks aastaks Harvardi ülikooli uurimistööd tegema ja lahkub riigikogust alates 14. juunist. Küll aga plaanib poliitik riigikogu valimiskampaania ajaks Eestisse naasta ning kandideerida.