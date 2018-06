Kultuuriministeeriumi uus kantsler Tarvi Sits ütleb Eesti Päevalehes linnahalli ooperimaja rajamise kohta, et see idee nõuab kõigilt pooltelt põhjalikku läbikaalumist ja head koostööd.

Linnahalli puhul on arutatud, et sellest võiks saada nii ooperimaja ja ERSO hoone kui ka konverentsikeskus. Sitsi sõnul võiks linnahall iga päev kasutuses olla, kuid ooper ei vaja seda hoonet 365 päeva aastas, sellist vajadust ei ole ka ERSO-l.

"Meie ülesanne on rahvusooperi ja ERSO-ga kaasa mõelda. Idee on piisavalt huvitav, et see läbi kaaluda, aga oleks ennatlik öelda, et kõik kindlasti sobib," märkis Sits.

