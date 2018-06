Briti laulja Robbie Williams jahmatas jalgpallifänne sellega, et näitas MMi avatseremoonia ajal kaamerasse keskmist sõrme.

Williams oli maha saanud oma tuntuima lauluga "Angels", kui ta staadionilt lahkudes otsustas veel mõneks sekundiks tähelepanu püüda ja tegi otse kaamerasse vulgaarse žesti, kirjutas Daily Mail.

Robbie Williams.... any reason for this? pic.twitter.com/hjSHTSrqID