Erapiloodid startisid neljapäeva õhtul kell seitse Tallinna lennujaamast traditsioonilisele grupilennule. Grupilennuga mälestatakse 1941. aasta 14. juunil Siberisse küüditatuid ja Eesti eest oma elu jätnud naisi ja mehi, lapsi ja peresid.

Formatsioonlend kulges üle Kakumäe, Tabasalu, Pääsküla, Nõmme, Tallinna kesklinna, Pirita, Viimsi, Muuga ja Lasnamäe.

"Vabadus ja heaolu tundub iseenesestmõistetavusena, kuid pidagem ka meeles, et need on privileegid, mida tuleb kaitsta. Vabadust ja rahu saab hoida, kui inimesed armastavad oma kodumaad ning mälestavad ka neid, kes on oma elu andnud meie tänase rahu ja õnne eest. Meenutagem neid, keda enam ei ole. Seiskem vaba Eesti eest, et midagi taolist, mille elasid läbi meie vanemad-vanavanemad, ei peaks keegi iialgi Eestis enam kogema," ütles grupilennu korraldaja, Eesti Erapilootide Liidu liige Hendrik Agur.