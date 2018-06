Viimati 2015. aasta 24. oktoobril Võru linnas nähtud, 17 aasta vanuselt jäljetult kadunud Markkus Ansbergi leiab Interpoli kadunud inimeste nimekirjast, mis on tähistatud kollase märgiga. Niinimetatud kollane märk ei tähenda tagaotsitavaid kurjategijaid, vaid just kadunud inimesi või aitamaks tuvastada neid, kes on leitud.

Eestist leiab kollase märgi otsingu alt neli inimest. Kui võtta arvesse, et Markkus oli kadumise hetkel 17aastane, on neljast kadunuks kuulutatust kolm lapsed. Kadunud on ka 7aastane Filipp Žukov ja tema 4aastane vend Mark. Filippi sünnikohaks on märgitud Moskva, Mark on sündinud USAs Fort Lauderdale'is. Mõlemad kadusid selle aasta 8. mail. Lapsed on Eesti riigi kodanikud ning kadusid eeldatavasti Tallinnas (Filippi kadumiskohaks on märgitud vaid Eesti, noorema venna puhul on täpsustatud, et teda nähti viimati pealinnas).

Samuti on nimekirjas praeguse seisuga 45aastane Margus Peedimaa, kes aga kadus juba 8 aastat tagasi. Peedimaa lahkus 2010. aastal Tallinnast laevaga Soome ning jäi seepeale teadmata kadunuks. Soome politsei andmeil oli mees seotud narkoäriga ning tema suhtes võidi toime panna raske kuritegu.