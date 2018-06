Vägivalla on hukka mõistnud mitte pelgalt Araabia riigid, vaid paljud rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid. Human Rights Watch on lausa öelnud, et Palestiina meeleavaldajate pihta suunatud vägivalda võib sõjakuriteona käsitleda.

Peaassambleel hääletas resolutsiooni poolt 120 riiki, vastu 8 ja 45 jätsid hääle andmata. USAga koos hääletasid vastu Iisrael, Austraalia, Marshalli saared, Mikroneesia, Nauru, Solomoni saared ja Togo.

Peaassamblee ees pahase kõne pidanud Haley süüdistas resolutsiooni kirjutajaid, et see on koostatud täiesti ühepoolse sõnastusega. „Selle resolutsiooni eesmärk ei ole rahu edendada. See ei süüdista nendes viimase aja rahutustes Hamasi mitte karvavõrdki. Kõiges on selle järgi süüdi justkui Iisrael,“ kõneles Haley. Iisraeli saadik Danny Danon sõnas, et on häbiväärne, et on riike, kes mõistavad hukka Iisraeli, kuid mitte terrorirühmituse Hamas. Danoni sõnul toetab resolutsiooni edukas hääletus otseselt rühmituse tegevust Läänekaldal.

Silmnähtavalt ärritunud Nikki Haley sõnas Peaassamblee ees: „Paistab, et mõne riigi jaoks on Iisraeli ründamine lemmik poliitiline spordiala.“