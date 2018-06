Nädalavahetusel tõi Bacardi tallinlaste lemmiklokaali Lounge Deja Vu lõunamaised rütmid, kui Brazili peoõhtul astus koos brasiilia meestega lavale Eesti tuntuim elektritšellist Silvia Ilves.

Õhtu möödus meeleolukalt, sest koos bändiga ade in Brazil täitis Silvia Deja Vu ruumid kiirete rütmide ja imeliste soolodega.

Lounge'i populaarseim pidude sari viis külastajad justkui Rio karnevalile, kust ei puudunud ka live-muusika, ega säravad tantsunumbrid. Nii saadetigi öö hommikusse värskendavate kokteilide ja hea muusika saatel.

Brazil peoõhtu Loune Deja Vus (Rene Lutterus)

Live-muusikaga on Lounge Deja Vu täidetud ka sel nädalal. Juba neljapäeval, 14. juunil on laval taas Made in Brazil, nädalalõpp toob lavale ka Jana Liisa Johannsoni, Mart Abro ja Henri Aruküla.

Vaata pilte!