Lugesin, et tasuta ühistranspordiga saab sõita üheksas maakonnas. Kas Eesti on nüüd jõudnud niikaugele, et iga maakond on omaette vürstiriik, kus valitsuse otsuste täitmine on vabatahtlik? Minister Kadri Simson andis suure suuga lubaduse, et Eestimaal hakkab kehtima tasuta ühistransport, mis vähendaks tööpuudust ja kergendaks riigi kasinat toetust saavate inimeste elu.

Riik eraldas selleks raha tervele Eestile, aga tasuta sõit hakkab kehtima vaid üheksas? Kas sõidusoodustust eiravad maakonnad on teinud rahvaküsitlusi? Mis õigusega lubas minister Simson kulutada raha muudeks transpordiga seotud tehinguteks kohtades, kus rahvale tasuta sõitu ei anta? Kuhu see raha tegelikult kaob? Kas nii hakkabki edaspidi toimuma, et iga omavalitsus teeb, mis heaks arvab? Mida mõelda nõrga keskvalitsuse kohta, kes ei suuda riiki ohjata, andes välja otsuseid, mille täitmine on vabatahtlik?

Näib, et peaminister Ratas pole huvitatud, kuidas lihtrahvas elab ega hooli ka sellest, mida tema ministrid Eestimaal korraldavad.

Kas vajame selliseid kadrisimsoneid, kes halva peremehena söödavad karjas ainult pooltel loomadel kõhud täis ja jätavad teise poole söögita?

Olen olnud tulihingeline Keskerakonna pooldaja, aga nähes nüüd selliseid selgrootuid juhte, jääb hinge lääge tunne. Mida on need vallavaesed kurja teinud, kelleni riiklikud toetused ei jõua?