Sel nädalal sattusid kaks uudist sisuliselt kõrvuti – üks teatas, et ajateenistuses saadud oskused annavad parima kaitse libauudiste õnge langemise vastu; teisest saime lugeda riigikogu otsusest, mille järgi saab ajateenistusest ja reservõppekogunemistest kõrvalehoidjaid karistada relva- ja juhiloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse peatamisega. Kui kaitsetahe on madal ning trahvid enam ei kohuta, vaid annavad võimaluse end ajateenistusest „vabaks osta“, siis tuleb piits ja präänik nähtavasti korraga käiku lasta.

Ent miks piirduda juhiloaga, kui riigi võimuses on reisidokumentide väljastamisest keeldumine või nahahoidjatele vanglakaristuse määramine? Kutsealuste internetiühenduseta jätmine pole seda paraku mitte, kuigi nutipõlvkonna puhul on tõhusamat sunnimeedet raske ette kujutada. Seaduslikke, kuid mitte vähem absurdseid karistusviise on lõpmata palju.

Juhilubade äravõtmisest küllap piisabki, et noorte meeste käitumises oluline muutus esile kutsuda. Küsimus on, kas ikka riigi soovitud suunas, või kasvab senine vastumeelsus kohustusliku väeteenistuse suhtes hoopis pelguseks kodumaa vastu. Loodame, et nii ei lähe. Küll olnuks karistuste karmistamise otsus lihtsamini aktsepteeritav, kui otsustamisest taandanuks end poliitikud, kes omal ajal ajateenistusse kutsutuna sellest kõrvale jäid. Nooremate meespoliitikute seas on paraku küllalt neid, kelle kohta võiks nüüd naljatamisi öelda, et autot juhtima ei kõlba, aga riiki juhtima küll.

Positiivsete eeskujude kõrval napib meil selgitustööd, kuidas on ajateenistus noorele kasulik ja vajalik. Hea näide on alguses viidatud uudis. Riigi kaitsmise vajaduses ei kahtle ju keegi, pigem on küsimus, kus on inimese ja riigi vajaduste mõistlik tasakaalupunkt. Nii võiks tõsiselt arutleda sedagi, kas, kellel ja mis tingimustel annaks ajateenistust ajaliselt lühendada. Üks lahendus võiks olla kohustuslik riigikaitseõpetus koolides. Pealegi lahendaks see vähemalt osaliselt probleemi, kuidas anda elutähtsat väljaõpet neidudele, ilma et ajateenistus tuleks kohustuslikuks teha ka naistele.