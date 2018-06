Möödunud reedel MTÜ-ks vormistatud liikumise Eesti 200 tegevjuhi ja asutajaliikme Henrik Raave sõnul tegutsevad nad hetkel selle nimel, et sügisel oleks võimalik MTÜ erakonnaks vormistada.

Raave sõnul on nad üheaegselt parem- ja vaskapoolsed, tsentristid, liberaalid ja konservatiivid.

„MTÜ juhtimine peaks looma valmiduse, et sügisel kui otsus erakonna moodustamise kohta vastu võetakse, on võimalik lendstardist edasi minna. Kui siis tuleb otsus, et erakonda ei moodustata, lõpetab ka juhatus oma tegevuse,” kirjeldas Raave kavatsusi.

Sisulise töö osas tegelevad nad Raave sõnul praegu seitsme maikuus välja käidud poliitilises manifestis kirjas olnud ideega.

