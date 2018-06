Trumpile meeldib ka, kui teda õnnitletakse. 2009. aastal kuulutas ta Twitteris: „Donald Trumpil on sünnipäev! Minge soovige talle õnne“, lisades juurde lingi enda Facebooki-lehele. 2016. aastal otsis Trump sama säutsu üles ja kirjutas selle all solvunult, et sai tookord, kui ta polnud veel presidendiks kandideerinud, kõigest kaks õnnitlust. „KURB!“ oli toonase presidendikandidaadi hinnang fännide leigusele.

Let me remind you folks that before I ran for president I got 2(!!) RTs for my BIRTHDAY tweet. SAD! @realDonaldTrump pic.twitter.com/GVGygp43e4