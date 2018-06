Inglasi peetakse ikka vanade kommete ja vanaaja asjade austajateks. Nii ei ole nad loobunud ei kuningaperest, Londoni taksodest ega punastest telefoniputkadest. Kuid milleks tänapäeval putka, kui igal naisel, mehel ja lapsel on käes mobiiltelefon?

Ehkki punased telefoniputkad on endiselt kuumad turistitõmbepunktid - iga putka juurest Londonis võib märgata mõnd turisti, kes ennast sellega koos pildistada palub. Telefonikabiinid on olnud Inglismaal üle 80 aasta, kuid... Praktilist väärtust neil paraku enam pole.

Ometi ei soovi inglased, kelle jaoks punased putkad samuti kallid on, neid niisama minema visata. Nii tundis ka Tony Inglis (see on ta pärisnimi!), kelle ettevõte sai ülesandeks suur hulk punaseid putkasid minema koristada. Tony räägib CBS Newsile, et tal hakkas vanadest putkadest jube kahju ning ta otsustas neile uue elu anda.