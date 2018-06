Suurettevõtjale Indrek Rahumaale kuuluv European Lingerie Group AB (ELG) omandas täna jõustunud tehinguga Prantsusmaa suurima luksuspesu müügile spetsialiseerunud veebipoe Dessus-Dessous.

„Laienemine rahvusvahelisele online pesuturule on meie jaoks strateegiline samm ja osa pikemajalisest plaanist luua moegrupp, kus nii disain, tootmine, brändid, turustamine kui ka online on kõik üheskoos. See on selles äris üsna unikaalne,“ kommenteeris Dessus-Dessous ostu Indrek Rahumaa.

„Pole kahtlust, et moeäri liigub järjest rohkem veebi, see on üha enam nii ka luksuspesu puhul, mida seni sai osta peamiselt peenetelt kaubatänavatelt. Näeme Dessus-Dessous’is selles vallas suurt potentsiaali, on nad ju Prantsusmaal online turuliidrid, müües kümnete tuntud kaubamärkide hulgas ka meie enda Felina ja Conturelle tooteid,“ ütles Rahumaa.

Prantsusmaal Lunelis asuv Dessus-Dessous on spetsialiseerunud luksuspesu brändide veebimüügile, teiste hulgas Lise Charmel, Van De Velde, Simone Pérèle, Felina ja Conturelle. Dessus-Dessous on juhtinud Prantsuse online pesuturgu 2000. aastast saadik, veebipoe andmebaasis on 214 000 klienti. Dessus-Dessous käive ulatus 2017. aastal 7.3 miljoni euroni, millest 70% tuli Prantsusmaalt ja 30% mujalt maailmast. Lisaks Prantsusmaale on ettevõtte peamisteks turgudeks USA, Belgia, Inglismaa, Saksamaa, Sveits, Venemaa, Taani, Austraalia ja Holland. Ettevõttes töötab 31 inimest.

Osapooled tehingu hinda ei avalikusta. ELG rahastas Dessus-Dessous ostu selle aasta veebruaris Rootsis korraldatud edukast võlakirjaemissioonist tekkinud vahenditega.