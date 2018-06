Ehkki naegleriaasi on põhimõtteliselt võimalik antibiootikumidega ravida, sureb 95% nakatunutest ravist sõltumata. Õnneks on nakatumine üliharv, kuid kohalikud pigem kardavad kui kahetsevad. Vahemikus 1962-2016 avastati teadaolevalt 143 naegleriaasijuhtumit, vaid neli haigestunut jäi ellu.

See ei ole Terrebonne'i valla esimene kokkupuude tapja-amööbidega. Õieti on see alates 2015. aastast juba kolmas kord, kui amööbid sealkandi vetes vohama on hakanud. Omavalitsus on asunud elu eest joogivett lisavahenditega puhastama. Hirm amööbi ees mõjutab kõiki kohalike inimeste veeharjumusi: basseinis ujumine, kraanivee joomine ja duši all käimine.