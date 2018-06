Nestor kiitis saadikute tööd komisjonides, mis oli tema sõnul palju kvaliteetsem kui eelmistel aastatel. Veel mainis ta demokraatia tähtsust tänapäeva ühiskonnas ning sõnas, et riigikogus pole oluline mitte saadikute arv, vaid maailmavaadete rohkus.

Täna toimunud pressikonverentsil võttis esimesena sõna riigkogu esimees Eiki Nestor, tänades kõiki saadikuid ja ametnikke, kes viimase poole aasta jooksul seadusandva kogu töösse panustanud on. Kevadise istungijärgu kõige olulisemaks ürituseks pidas Nestor Eesti eesistumist. „Mitmed üritused olid organiseeritud pisut teistsuguses vormis, kui mujal varemalt tehtud, aga meie kolleegid Euroopa riikidest võtsid need väga hästi vastu.“

Jättes kõrvale ametialased üritused, kavatseb Nestor suvel head ilma nautida ja puhata. „Tähtsamad sündmused on Sõru Jazz sellel nädalavahetusel ja Kalana Saund juuli lõpus. Ja eks ma püüan ka oma kallist armastust jalgpalli vaadata,“ muigab riigikogu esimees. „Praegu teeb küll meele nukraks, kui vaatan, et järgminegi nädal on mul õhtud kinni. Tahaks ikka vutti ka vaadata.“