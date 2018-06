Väljaanne Barents Observer teatas, et 36 Vene sõjalaeva on suundunud Barentsi merele, et seal läbi viia suurejooneline õppus.

Vene Põhjalaevastiku lühikese teate kohaselt on tegemist suurima omataolise õppusega viimase 10 aasta jooksul.

Treeningutel, mis kestavad järgmise nädala lõpuni, osaleb ka 20 sõjalennukit.

Õppuste ajal on piirkond osaliselt suletud tsiviilalustele ja -lennukitele.