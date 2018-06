USA president Donald Trump põhjendas intervjuus telekanalile Fox News oma seisukohta, et Venemaa peab osalema G7 tippkohtumistel. Trumpi sõnul kulus eelmise nädal lõpul Kanadas Quebecis toimunud tippkohtumisel tervelt 25% ajast Venemaale.

„Ja ma ütlesin, et oleks parem, kui nad (Venemaa esindajad – toim) oleks siin. Ma ei ole Venemaa poolt. Ma olen USA poolt,“ selgitas Donald Trump oma ettepanekut.

USA president lisas: „Kui Venemaa president Vladimir Putin olnuks kohal, siis oleks me saanud võimaluse arutada olukorda Süürias ja Ukrainas. Mina aga saanuks tal paluda teha seda, mis on hea maailmale, tema riigile ja talle endale.“

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles Trumpi avaldust kommenteerides, et Venemaa tagasipöördumine G7 klubisse on praegu välistatud. Itaalia uus peaminister Giuseppe Conte seevastu toetas Trumpi mõtet. Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas aga, et Venemaa rõhub praegu teistele formaatidele.

Venemaa kuulus arenenud tööstusriike ühendavasse rühmitusse G8 alates 1997. aastast. Pärast Krimmi annekteerimist arvati Venemaa G8st välja ja rühmitus sai nimeks G7.