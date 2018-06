Los Angelese ringkonnaprokuratuur teatas, et nende seksuaalkuritegude rühm uurib Sylvester Stallone'i (71) vastu esitatud süüdistust.

Süüdistuse edastas prokuratuurile Santa Monica politsei, kellele anonüümseks jääda sooviv naisterahvas oli 2017. aastal esitanud avalduse seoses Stallone'i väidetava väärteoga. The Guardiani teatel oli intsident aset leidnud 1990. aastatel. Naise sõnul oli Stallone talle oma Santa Monica kontoris kallale tunginud.

Stallone'i advokaat Martin Singer ütles CNNile, et superstaar eitab süüdistust kategooriliselt. "On skandaalne, et prokuratuur ja politsei sellest infost teada annavad, sest see tekitab üldsuses kahtlust, et midagi peab siin olema."

Singeri väitel oli Stallone'il kaebuse esitanud naisega 1980. aastatel vastastikusel nõusolekul suhe. "Pole sünnis püüda inimest sellise teoga ruineerida," on advokaat nördinud.

California seadusandluses on seksuaalkuritegude aegumise süsteem üsna keerukas, kuid üldiselt tuleb süüdistused menetlusse anda kümne aasta jooksul, märgib The Guardian.