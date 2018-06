Ida-Viru endine maavanem ja kunagine piirivalvejuht Riho Breivel liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). Varem pole ta ühtegi erakonda kuulunud, kuigi maavanema koha sai sa sotsiaaldemokraatide toel ning on nende nimekirjas ka valimistel kandideerinud, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Eks ma olen loomult sõjaväelane, vist ka järsu iseloomuga ning mulle ei meeldi liigne liberaalsus," põhjendas Breivel ERR-ile EKRE-ga liitumist.

Ta märkis, et on EKRE esimehe Mart Helmega vana tuttav, mis oli samuti üheks põhjuseks, kuid huvi oli kahepoolne. Breivel oli viimati Toila gümnaasiumi direktori ametis, kuid lausus, et koolijuhina ei pidanud õigeks mõne erakonnaga liitumist.