25 aasta pärast on Antarktika kaotanud kolm triljonit tonni jääd, lubab oletada satelliidi abil tehtud monitooring.

Vaatlustulemused näitavad, et aastas kaob ookeanidesse ligi 200 miljardit tonni jääd, vahendab BBC. See aga tõstab maailmamere veetaset igal aastal peaaegu 0,6 millimeetri võrra – see on kolm korda suurem tase alates 2012. aastast, mil viimane selline hindamine läbi viidi.

Millal jää sulamise kiirenemine algas, ei teata öelda, kuna alati pole sääraseid andmeid kogutud, selgitas Andrew Shepherd, kes on NASA ja Euroopa kosmoseagentuuri koostööprojekti IMBIE (Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise) juht. Shepherdi sõnul on Antarktikas umbes pool kraadi soojem, kui see kontinent taluda suudab. „Igal aastal sulab liustike põhjalt umbes viis meetrit jääd ja see tõstabki merevee tasemele, mida näeme,“ rääkis ta.