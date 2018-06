Edgar Savisaar on endiselt Jõgeva haiglas ega saa osaleda tänasel Tallinna linnavolikogu istungil. See tähendab, et tema linnavolikogu liikme volitused võivad lähiajal peatuda, kirjutab Delfi.

Täna on Tallinna linnavolikogu istung. Viimati käis Savisaar istungil 22. märtsil. Volikogu liige võib istungitelt puududa kolm kuud, seejärel tema volitused peatatakse ja nimetatakse asendusliige. Kuna Savisaar sai oma nimekirjast ainsana volikogusse, tuleb temale asendusliige Isamaa nimekirjast.

