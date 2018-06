Hard Rock Laager 2018 toimub 29.-30. juunil Vana-Vigalas. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toimub Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus juba 17. aastat. Traditsiooniliselt tuuakse publikuni kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist paljud välisriikidest.



"Pean tunnistama, et esinejate saamine õnnestus see aasta väga hästi. Saime nimekirja paar bändi, keda oleme juba mitu aastat jahtinud," rõõmustab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi, et sel aastal on HRL-is võimalus nautida Lacuna Coili, Parkway Drive'i ja Crowbari esinemisi.

Haavandi tõdeb, et Lacuna Coil on alati väga sõbraliku ja positiivse suhtumisega. "Nad on alati meie kutse soojalt vastu võtnud ja ütlevad, et võtavad mõtlemisaja. Kuid ka bändil ei ole lihtne, eriti kui tegu on nõutud artistiga - kord on nad ookeani taga, kord Euroopas hoopis suurematel festivalidel ja nädalavahetused on ju suve jooksul loetud." Sel aastal õnnetus nad lõpuks Eestisse saada ning Kaido sõnul tundus ka bändil endal hea meel olevat.

Hard Rock Laagris astub sel aastal üles ka Parkway Drive, kel on kaasas väga suur meeskond. "Nende produktsioon on hoopis teisest klassist. Tüüpiliselt bänd ikkagi lendab siia, nad tellivad vajalikud asja kohapealt ja ise tulevad nii-öelda kaks kätt taskus. Kuid Parkway Drive tuleb kõikide oma asjadega, neil on kaks rekkat, kaks bussi, sest nende tiim on juba nii suur, et ei mahu ühte bussi ära. Lava taga on 32 inimest, kes tahavad korraldaja käest midagi saada. Üks suuremaid murekohti ongi, mis selle tiimiga peale hakata, neil on ju igav päev otsa. Ilmselt saadan nad kuskile spordisaali korvpalli mängima," räägib Haavandi.

Kaido sõnab, et bändid lava taha midagi ekstravagantset ei soovi. "Ma tean, et alati kõiki huvitab, mis seal nimekirjas on, kes tahab näiteks peent jooki Antarktikast. Pean tõdema, et nii palju kui ma olen vaadanud, on kõik normaalsed inimesed. Nende väärtus ei ole publiku jaoks mitte selles, mida nad teevad oma eraelus või mis pidi nad magavad, vaid see, mis saab laval toimuma."

Haavandi sõnul on juba piletimüügist näha, et kõik eelmiste aastate rekordid ületatakse. "Olen päris kindel, et meil tuleb rohkem publikut kui oleme seni harjunud. Piletimüük võib muidugi olla ka ekistav, sest kõik head bändid said kohe alguses välja kuulutatud, nii et võib-olla on viimase hetke huvi väiksem. Kuid ma kahtlen selles, sest kõik läheb tõusvas joones ja see tekitab korraldajale mõttepunkte, kus on kitsaskohad," mõtiskleb Kaido, kuid lubab nendega tegeleda.