Nädalavahetus tõotab riigi ilmateenistuse andmetel tulla suviselt soe ning ilma suuremate vihmahoogudeta. Pühapäeva õhtupoolikul asendub kõrgrõhkond aga madalrõhkkonnaga ning see võib kaasa tuua tugevad tuulepuhangud ja äikesehood.

Reedel jõuab Norra looderannikule aktiivne madalrõhkkond ja laieneb Skandinaaviasse ja Soome. Läänemere idarannikule küll sajuala ei jõua, aga päeval üksik hoovihm päris välistatud pole. Õhutemperatuur on öösel 7..10, rannikul kuni 13, päevaks toob edelavool soojemat õhku ja temperatuur tõuseb 21..24°C-ni, meretuulega rannikul on kuni 18°C. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval saab uuesti veidi suurema ülekaalu kõrgrõhkkond. Öö on selgem, päeval vaheldub päikesepaiste pilverünkadega, aga ilm on põhiliselt sajuta ja südasuviselt soe. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 24..26°C, meretuulega rannikul kuni 18°C. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval kandub kõrgrõhkkonna lääneserva mööda Eesti kohale lõunakaarest sooja juurde. Suuremal osal püsib ilm sajuta kuni pärastlõunani, siis suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Tuul on öösel nõrk, päeval muutub idakaare tuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 25..28°C, meretuulega rannikul on jahedam.